Pogba, tre le contropartite da offrire allo United

TORINO- Paul Pogba è il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus, che dal canto suo sta studiando le possibili contropartite da offrire allo United. Come riferito dalla stampa inglese, scartato Douglas Costa per diversità di valutazioni del suo cartellino, rimangono in ballo i nomi di Alex Sandro, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Ad interessare in particolar modo ai Red Devils sarebbe l’ex Psg, con cui ci sono stati contatti anche durante la scorsa estate prima del passaggio in bianconero.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<