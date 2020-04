Pogba, l’ostacolo è l’ingaggio

TORINO- Il possibile ritorno di Paul Pogba è sicuramente uno de temi più caldi in casa Juvenuts, mentre si cerca di programmare già la prossima stagione. Come riportato da Sportmediaset, però, l’ostacolo maggiore per il ritorno del francese sarebbe l’ingaggio che percepirebbe a Torino, che lo potrebbe portare ad essere il secondo giocatore più pagato della rosa. L’emergenza Coronavirus ha però indebolito le casse societarie e il Real Madrid potrebbe approfittare della situazione.

