Pogba: “Lo United è sinonimo di successo. E se continuiamo su questa strada…”

TORINO- Paul Pogba, tramite i canali ufficiali del club, ha lanciato segnali d’amore all’indirizzo del Manchester United: “Questa squadra è sinonimo di successo, possiamo vincere uno o due trofei quest’anno. In passato potremmo aver giocato in maniera troppo offensiva o troppo difensiva, ma quello che mancava era l’equilibrio, il gioco di squadra. Tutti i nostri sforzi ora sembrano essere ripagati. Se continueremo a giocare in questo modo, penso che non ci sia nulla che possa impedirci di raggiungere i nostri obiettivi”.

