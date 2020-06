Pogba, le alte cifre in ballo bloccano le trattative per il ritorno

TORINO- Come riportato quest’oggi dalla stampa britannica, il Manchester United non si opporrebbe ad una cessione di Paul Pogba nei prossimi mesi, a patto che venga recapitata un’offerta da almeno 100 milioni di euro. Una cifra che, però, Juve e Real Madrid riterrebbero troppo alta, viste anche le difficoltà sul mercato che deriveranno dall’emergenza sanitaria appena trascorsa. Inoltre, l’ingaggio da 17 milioni di euro annui percepito dal francese, sarebbe ritenuto eccessivo per le casse del club bianconero, disposto ad arrivare al massimo a 10 milioni.

