Pogba, la Juve si aspetta un taglio sull’ingaggio

TORINO- Paul Pogba è uno dei grandi sogni cullati in casa Juve. Il club bianconero, sapendo della volontà del francese di cambiare aria dopo quattro anni al Manchester United, sta lavorando al suo ritorno sotto la Mole, per il quale c’è però un grande ostacolo da superare. Come riportato da Sky Sport, i 16 milioni di ingaggio percepiti dal numero 6 sono rienuti troppo dalla società dei campioni d’Italia, che si aspetta un taglio per facilitare l’operazione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<