Pogba, il retroscena di Braida: “Incontrammo la Juve a Milano, ma…”

TORINO- Ex dirigente di Milan e Barcellona, ai microfoni di Marca Ariedo Braida ha svelato un retroscena riguardo Paul Pogba: “Io e Soler andammo a Milano per parlare con la Juve, ma non c’era una reale intenzione di prenderlo. Così Pogba, quell’anno, finì per restare a Torino. Dissi che era un grande giocatore, ne parlavo con Albert Soler, con il quale ritengo avessi un buon rapporto personale, ma ancora una volta professionalmente non potevamo lavorare insieme perché non mi era permesso”.