Pogba, il Real punta altri obiettivi

TORINO- Buone notizie per la Juventus arrivano dalla Spagna sul fronte Pogba. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, infatti, il Real Madrid non sarebbe più convinto di puntare con decisione all’acquisto del centrocampista francese, ormai ai saluti con il Manchester United. Il club blanco vorrebbe invece volgere le proprie attenzioni all’arrivo di Erling Braut Haaland, che nei piani prenderebbe il posto attualmente di Karim Benzema.

