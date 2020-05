Pogba, il Real prepara le cessioni per il grande colpo

TORINO- Sfida sempre più accesa quella tra la Juventus e il Real Madrid per assicurarsi il cartellino di Paul Pogba, che nei prossimi mesi dovrebbe lasciare il Manchester United. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, il club blanco starebbe cercando di svendere quasi mezza rosa per accumulare un tesoretto per il centrocampista francese. Sul piede di partenza ci sono Gareth Bale, James, Lucas Vazquez, Luka Modric e Marcelo, che sono ormai ai margini dei futuri progetti della società.

