Pogba, il Real fissa una cifra limite

TORINO- Paul Pogba è pronto per cambiare maglia, dopo aver definitivamente rotto con l’ambiente del Manchester United. Il centrocampista francese, nel mirino anche della Juventus, piace a Zidane, che lo vorrebbe a sua disposizione al Real Madrid. Il presidente Perez, come riportato dalla stampa spagnola, non avrebbe però intenzione di fare follie per il giocatore. Sessanta sono i milioni fissati per il suo acquisto, ma in caso di insuccesso si punterebbe su altri profili.

