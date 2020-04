Pogba, il Psg mette sul tavolo due contropartite

TORINO- Come riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, è sempre più complicato per la Juventus arrivare a Paul Pogba. Nonostante il francese abbia ormai rotto con il Manchester United, a preoccupare i bianconeri sarebbe la concorrenza del Psg, pronto a mettere sul tavolo due contropartite per arrivare al giocatore. Si tratta di Angel Di Maria (accostato anche alla Juve) e Julian Draxler, ormai finiti ai margini del progetto dei campioni di Francia.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<