Pogba, il futuro dipende dalla sua volontà

TORINO- La Juventus, per rinforzare il proprio centrocampo, segue ormai da diverse stagioni Paul Pogba, mai veramente sostituito dopo la sua cessione nell’estate del 2016. Il centrocampista francese è in rotta con l’ambiente dello United, ma il club britannico potrebbe blindarlo nuovamente. Come riportato da Sky Sport, infatti, i Red Devils potrebbero esercitare l’opzione di rinnovo automatico, ma molto dipenderà dalla volontà del numero 6. Se chiederà di essere ceduto, infatti, difficilmente ci si potrebbe opporre.

