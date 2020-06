Pogba, il francese non interessato a restare in Premier

TORINO- Paul Pogba è ormai giunto alla fine della sua avventura al Manchester United. Il centrocampista francese, seguito da tempo da Juventus e Real Madrid, sarebbe stato cercato nelle ultime ore anche dal Chelsea, che stando a quanto riportato dalla stampa britannica sarebbe pronto a mettere sul piatto una grossa cifra. Il giocatore, però, non vorrebbe restare in Premier League, preferendo trasferirsi in Spagna o in Italia per continuare la sua carriera.

