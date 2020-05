Pogba, il Coronavirus ostacola il ritorno a Torino

TORINO- Nel mirino, per rinforzare il centrocampo, la Juventus ha sempre Paul Pogba, ormai pronto a lasciare il Manchester United dopo la mancata cessione della scorsa estate. Come riportato da Tuttosport, nonostante il gradimento del numero 6 al ritorno in bianconero, l’emergenza Coronavirus potrebbe ostacolare questa operazione. Vista la pesante crisi che ha investito le casse del club, appare infatti difficile vedere grandi cifre spese per rinforzare la squadra.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<