Pogba, è Rabiot la contropartita per lo United

TORINO- Paul Pogba, ormai inutile nasconderlo, è il sogno di mercato della Juventus per rinforzare il reparto di centrocampo. Il centrocampista francese è ormai sicuro della sua decisione di lasciare il Manchester United e lo scenario di un ritorno in bianconero non è da escludere. Come riportato dalla stampa spagnola, la carta giusta per sbloccare la trattativa potrebbe essere il cartellino di Adrien Rabiot, seguito dai Red Devils anche prima del suo approdo a Torino. Oltre al cartellino dell’ex Psg, i campioni d’Italia potrebbero poi mettere sul piatto anche 40 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<