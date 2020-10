TORINO- Stando a quanto riportato da ESPN, Paul Pogba non sarebbe così sicuro di restare al Manchester United. Il club britannico, infatti, starebbe pensando di offrire un rinnovo a cifre ribassate al centrocampista francese, cui l’idea non va giù. Ecco quindi che tornano a circolare le voci di un suo addio in estate, con Juventus e Real Madrid in prima fila per assicurarsene il cartellino.