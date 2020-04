Pogba: “Alla Juve per mancanza di fiducia di Ferguson, volevo dimostrare di poter giocare in prima squadra”

TORINO- Paul Pogba ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del Manchester United, parlando anche dei tempi della Juve: “Il trasferimento a Torino fu per una mancanza di fiducia di Ferguson, non avevo problemi con il contratto. Contro il Blackburn fu la goccia che fece traboccare il vaso, perchè mi fece scaldare e poi non mi fece entrare, nonostante manchassero molti centrocampisti. Comunicai la mia scelta ad Evra, volevo dimostrare di poter giocare in prima squadra. Inizialmente mi sconsigliarono di andare in Inghilterra, perchè mi dissero che mi sarei trovato male e poi ero ad un passo dal Lione. Ma quella di giocare per lo United è un’occasione che non capita spesso nella vita. Io tifoso dei Red Devils, anche se adoravo Henry”.

