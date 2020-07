Platini: “Ronaldo non deve pensare al ritiro. Buffon? Alla Juve serve ancora”

TORINO- Ai microfoni del Corriere della Sera, Michel Platini ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Mi sono ritirato a soli 32 anni, ma per lui non è il momento di pensare alla fine della carriera. Io decisi di fare l’allenatore, poi lui vedrà cosa fare. Zidane, dopo 10 anni di noia, ora allena il Real Madrid. Buffon? I portieri non vogliono smettere mai e poi alla Juve lui ancora serve. Mi viene in mente Zoff, che aveva 13 anni più di me, ed era la coscienza della squadra”.

