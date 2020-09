Pjanic suona la carica ai suoi ex compagni: “In bocca al lupo Juve”

TORINO – Si è appena conclusa la prima giornata di campionato della Juventus che, ha battuto per 3-0 la Samp di Claudio Ranieri. I gol sono stati messi a segno dal neo acquisto Kulusevski, Bonucci e dall’iMac abile Cristiano Ronaldo. A suonare la carica prima del match però, ci ha pensato un grande ex bianconero. Stiamo parlando di Miralem Pjanic che, attraverso il suo account Instagram, ha postato una storia che lo ritrae intento a guardare la partita della su ex squadra, con annessa citazione: “In bocca al lupo Juve”. Il passato è passato ma al cuor non si comanda.