Pjanic sull’NBA: “Aspetto mentale importante, i Lakers hanno grandi possibilità di vittoria”

TORINO- Come dichiarato più volte in passato, Miralem Pjanic è grande appassionato di NBA e, ai microfoni di Sky Sport, ha avuto l’occasione di parlare della ripresa del massimo campionato statunitense di basket: “Non è stato semplice vivere in questi mesi in una bolla. Conterà molto l’aspetto mentale dei giocatori. Chi accetterà per primo questa situazione arriverà fino in fondo. Credo che i Lakers abbiano grandi possibilità di vincere”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<