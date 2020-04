Pjanic non perde tempo: il bosniaco subito al lavoro

TORINO- Nella serata di ieri Miralem Pjanic ha fatto rientro a Torino, dopo aver trascorso le ultime settimane in quarantena a Lussemburgo per stare accanto ai propri familiari. Il centrocampista bosniaco non ha perso tempo e, come mostrato dai propri social, nella giornata di oggi ha ricominciato ad allenarsi, così da farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti. Il numero 5, dopo una stagione tra alti e bassi, deve ora riguadagnare la fiducia di mister Sarri:

