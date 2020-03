Pjanic, Leonardo considera lo scambio con Icardi non alla pari

TORINO- In queste ultime ore stanno rimbalzando numerosi rumors in merito ad un possibile scambio tra Juventus e Psg, che coinvolgerebbe Miralem Pjanic e Mauro Icardi. Stando a quanto riportato dai quotidiani francesi, però, il ds parigino Leonardo considererebbe lo scambio non alla pari. L’ex dirigente del Milan, per lascaire Icardi ai bianconeri, avrebbe chiesto l’inserimento anche del cartellino di Mattia De Sciglio, con la Juve che non sembra intenzionata ad accettare questa richiesta.

