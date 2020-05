Pjanic: “La Juve il club perfetto, sarei potuto arrivare due anni prima. Champions? Siamo tra le candidate alla vittoria”

TORINO- Miralem Pjanic, in una diretta su Instagram con Wes Andreson, ha raccontato la sua esperienza nel mondo Juve: “Sarei potuto arrivare alla Juve già due anni prima, quando a centrocampo c’erano ancora Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba. Un reparto che funzionava a meraviglia e in cui sarebbe stato difficile entrare. Decisi così di rimanere alla Roma, anche se i bianconeri avevano un’altra squadra rispetto a noi. Così arrivò il momento di unirsi ad una nuova avventura. Quando entri in questo mondo capisci subito che il DNA di questo club è vincere. La Juve funziona più degli altri, rappresenta il club perfetto. Champions? Vogliamo vincerla, siamo tra le candidate. Servirà però anche fortuna per portarla a casa”.

