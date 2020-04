Pjanic, il Psg non molla

TORINO- Miralem Pjanic è stato il primo giocatore a tornare in Italia, dopo la quarantena trascorsa in Lussemburgo. Il centrocampista bosniaco ha ripreso gli allenamenti, volenteroso com’è di tornare in campo e convincere di nuovo Sarri di poter essere ancora un elemento fondamentale della Juventus. Come riportato dalla stampa francese, però, l’interesse del Psg non rassicura sul futuro italiano del giocatore, che potrebbe entrare in un’eventuale scambio con Icardi.

