TORINO- Dopo l’ufficialità del suo passaggio al Barcellona, tutti gli occhi erano puntati su Miralem Pjanic a partire dalla gara vinta ieri con il Genoa. Il centrocampista bosniaco, come preannunciato già negli scorsi giorni, non ha deluso le aspettative, mettendo in campo tutta la sua professionalità nonostante un addio già scritto. Su Instagram, il futuro blaugrana ha così commentato tramite il suo ultimo post: “Il massimo é il minimo che posso prometterti”: