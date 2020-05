Pjanic, il Barcellona ora ha dei dubbi

TORINO- A differenza di quanto riferito nelle scorse settimane, l’approdo di Miralem Pjanic al Barcellona non sarebbe più così tanto scontato. A riportarlo è la stampa spagnola, che parla dei dubbi che ora pervadono la dirigenza del club catalano sulla bontà dell’affare. A non convincere, infatti, è l’età del giocatore (30 anni) e l’impossibilità di cederlo in futuro ad una cifra più alta di quella spesa per il suo acquisto. Altri dubbi sarebbero di natura tecnica, visto che Setién preferirebbe un centrocampista con altre caratteristiche.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<