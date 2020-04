Pjanic guida i rientri in casa bianconera

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questi giorni i calciatori della Juventus attualmente all’estero faranno ritorno in Italia, dove trascorreranno poi altre due settimane di quarantena prima della possibile ripresa degli allenamenti. A guidare i rientranti dovrebbe essere Miralem Pjanic, che già nella giornata di oggi potrebbe essere a Torino. Domenica prossima, invece, sono previsti i ritorni dei brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa.

