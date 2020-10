Pjanic: “Felice di ritrovare la Juve. Meglio affrontarla ora che in finale”

TORINO- Miralem Pjanic è stato intervistato da Tuttosport in vista del match di mercoledì contro la Juve. Ecco un’anteprima delle intervista che uscirà domani: “Era imossibile, ma sognavo che accadesse. Quando ho visto il gruppo ero felice di ritrovare un club a cui sono molto legato. Mi hanno scritto in tanti, anche il presidente, che mi ha augurato un buon ritorno a casa. Sono veramente molto felice di ritrovare i compagni, la gente con cui ho lavorato tutti questi anni. Meglio affrontarla adesso che in una finale dai”.