Pjanic: “È stato bello tornare. Non smetterò mai di ringraziarvi”

TORINO – Quella di ieri è stata una partita speciale per il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic, grandissimo ex della Juve, passato nelle file dei Blaugrana proprio in estate, rientrando nella trattativa che ha portato Arthur a Torino. Qualche istante fa, lo stesso Pjanic ha manifestato tutta la sua gratitudine al suo ex club e lo ha fatto attravero un post sul suo profilo Instagram che, recita così.

“Il destino sa essere così sfacciato da metterti subito di fronte ciò che ti sei appena messo alle spalle. É stato bello tornare, non smetterò mai di ringraziarvi”.