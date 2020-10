Pjanic, contro la Juve la partita della svolta in blaugrana

TORINO- In occasione del match di ieri sera giocato all’Allianz Stadium, Miralem Pjanic è tornato ad affrontare la Juventus per la prima volta dal suo addio consumatosi in estate. E, come riportato dal Mundo Deportivo, il centrocampista bosniaco ha messo in mostra una grande prestazione, non lasciandosi ingannare dall’emozione. Ben 12,32 sono i km che ha percorso nel corso dei 90 minuti di gioco, classificandosi al primo posto in questa classifica davanti a Morata (11,60 km).