Pjanic, contatti con la dirigenza del Psg

TORINO- L’avventura a Torino di Miralem Pjanic, dopo ormai quattro stagioni, potrebbe essere giunta al termine. Il centrocampista bosniaco, spesso rimpiazzato da Bentancur nel corso della stagione, non sarebbe infatti ritenuto ancora un intoccabile e in caso di buona offerta potrebbe partire. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Psg avrebbe al momento scavalcato il Barcellona nella lista delle preferenze del numero 5. Il club parigino avrebbe già fatto partire i contatti per il suo sbarco sotto la Tour Eiffel.

