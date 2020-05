Pjanic, con il Psg rispunta lo scambio con Paredes

TORINO- L’avventura di Miralem Pjanic alla Juventus sembra ormai giunta al termine. Il club bianconero, vista la stagione tra alti e bassi del centrocampista bosniaco, sta infatti pensando di cederlo per poi puntare su profili più giovani per il reparto. Come riportato da Sky Sport, l’interesse del Psg per l’ex Roma non è mai scemato e molto presto, nei discorsi tra i due club, potrebbe rientrare nuovamente il nome di Leandro Paredes, giocatore gradito a Sarri e ormai fuori dai piani tecnici dei campioni di Francia.

