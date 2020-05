Pjanic, cessione sempre più probabile

TORINO- In casa Juventus, con l’obiettivo di acquisire fondi per rinforzare al meglio la rosa, si stanno valutando varie cessioni molto importanti. Tra queste, come ormai risaputo, c’è anche quella di Miralem Pjanic, il cui rendimento è calato di molto dopo un inizio di campionato ad alti livelli. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il bosniaco sembra ormai destinato a cambiare casacca, con Barcellona a sfidare le contendenti Psg e Chelsea.

