Pjanic-Barcellona, Paratici ha scartato due possibili contropartite

TORINO- Miralem Pjanic, ormai da diverse stagioni, è oggetto del desiderio del Barcellona, disposto ad investire prepotentemente su di lui per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime settimane si parla molto di un possibile scambio con il brasiliano Arthur, ma secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo il club blaugrana avrebbe provato ad offrire il cartellino di uno tra Rakitic e Umtiti. Proposta cortesemente rimandata al mittente da Fabio Paratici, restio a cedere il bosniaco per un calciatore che non sia l’ex Gremio.

