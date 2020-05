Pjanic-Arthur, lo scambio dipende da Setién

TORINO- Da ormai diversi giorni le voci di un possibile scambio Pjanic-Arthur tra Juve e Barcellona si stanno facendo sempre più insistenti. Come riferito da Tuttosport, il brasiliano è un pupillo del ds Fabio Paratici e, anche mister Sarri, avrebbe dato il suo benestare ad un approdo sotto la Mole. L’ultima parola, però, aspetterà all’altro allenatore: Quique Setién. Il tecnico dei blaugrana non sarebbe al momento convinto al 100% e, il buon fine dell’affare, dipenderà anche dallo spazio che concederà ad Arthur in caso di ripresa della stagione.

