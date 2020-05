Pjanic-Arthur, la Juve valuta anche altre contropartite

TORINO- Da ormai diversi giorni rimbalzano numerosi rumors riguardo il possibile scambio Pjanic-Arthur tra Juve e Barcellona. Il brasiliano, però, non vorrebbe lasciare il club blaugrana e, per questo, i campioni d’Italia starebbero valutando altre possibili contropartite. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il difensore Jean-Clair Todibo e il centrocampista Frenkie De Jong. Per l’ex Ajax, però, la risposta è stata un no secco, vista la volontà di Setién di puntare ancora su di lui con decisione.

