Pjanic-Arthur, Juve e Barcellona lavorano allo scambio

TORINO- Il futuro di Miralem Pjanic sembra doverlo portare sempre più lontanto da Torino. Il centrocampista bosniaco non rientrerebbe più nei piani di Maurizio Sarri, che potrebbe invece avere presto a disposizione ARthur, giocatore in uscita dal Barcellona. Come riportato da Tuttosport, in casa bianconera si lavora sempre allo scambio tra i due calciatori, sapendo che al club catalano il numero 5 bianconero piace ormai da diverso tempo.

