Pjaca, l’Anderlecht pronto a rimandarlo a Torino

TORINO- Tra i vari giocatori sotto contratto con la Juventus, ma al momento in prestito, c’è anche Marko Pjaca. Il croato milita al momento tra le file dell’Anderlecht, ma anche in Belgio non è riuscito ad esprimere in pieno tutto il suo potenziale. Per questo, secondo il portale HLN, la società biancomalva non rinnoverà il prestito dell’esterno croato, che farà così ritorno a Torino, prima di partire poi per una nuova avventura.

