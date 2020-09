TORINO- Anche Marko Pjaca è tra i giocatori che stanno lavorando alla Continassa agli ordini di Andrea Pirlo. Dopo il mancato riscatto da parte dell’Anderlecht, l’attaccante croato è ancora in cerca di un nuovo club e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe trovarlo in Serie A. Sulle tracce dell’ex Dinamo Zagabria ci sarebbe infatti il neopromosso Crotone, in cerca di rinforzi per centrare l’obiettivo salvezza.