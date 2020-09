Pirlo: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, c’è bisogno di tempo per imparare alcuni movimenti. Ronaldo? Fortunati ad averlo”

TORINO- Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo il pareggio tra Roma e Juventus: “Abbiamo giocato contro una squadra con un sistema diverso da quello della Samp. Sapevamo che sarebbe stata una gara diversa dalla prima, con una squadra che attacca con molti giocatori come noi. Passi indietro? Si, ma siamo una squadra in costruzione e purtroppo non abbiamo avuto tempo di provare soluzioni nel precampionato. Comunque è un punto guadagnato. Ricordiamo che Arthur non gioca da sei mesi, Bentancur torna da un infortunio…dobbiamo crescere in condizione. Cambi rispetto alla Samp? Volevamo sfruttare l’uno contro uno davanti. Non è andata molto bene ma tutto sommato dovevamo fare questa partita con una squadra solida, sapevamo di poter andare incontro ad alcune difficoltà. Avevamo provato a tenere la linea di centrocampo stretta nella prima fase. A volte ci siamo riusciti e a volte no, ma sono tutte soluzioni che stiamo provando. Centrocampo a 2? Penso che abbiamo giocatori adatti per giocare a 2. Non abbiamo registi o mezz’ali, dobbiamo sfruttare al meglio le caratteristiche che abbiamo a disposizione. Modulo? Dobbiamo provare diverse soluzioni in partite ufficiali visto che non abbiamo potuto giocare amichevoli. Morata è arrivato da poco, Arthur deve abituarsi al calcio italiano, Bentancur è arrivato in ritiro con un infortunio e ha iniziato a lavorare a parte. E sono giocatori importanti sotto tutti i punti di vista. La partita sapevamo che sarebbe potuta andare così, poi è vero che abbiamo sbagliato alcuni movimenti. Non lo abbiamo fatto ma possiamo migliorare. Inter? Non so se sono superiori, ma sicuramente hanno una rosa più forte di quella dell’anno passato. Noi abbiamo molti giocatori bravi, non faccio paragoni e ce la giocheremo fino alla fine. Ronaldo? Si allena sempre, è importante che faccia gol come stasera. Siamo contenti di averlo, crea tanto a livello di gol e prestazione. Ha corso tanto quando eravamo in infeirorità ed è stato bello nei confronti dei compagni”.