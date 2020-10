Pirlo, media punti da incubo dopo 7 partite

TORINO- Trasnfermarkt ha stilato una lista della media punti dopo le prime 7 partite ufficiali di alcuni allenatori della Juventus. Andrea Pirlo, attuale tecnico bianconero, si classifica in ultima posizione in compagnia di Zaccheroni a quota 1,71. A guidare la graduatoria ci sono Ciro Ferrara e Massimo Carrera (che nel 2012/13 sostituì lo squalificato Conte per alcuni mesi) a 2,71. Ottime medie anche per due grandi ex come Allegri (2,57) e Sarri (2,42), mentre Conte si ferma a quota 1,85.