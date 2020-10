TORINO- Ultimi giorni per la Juventus prima di rituffarsi sul campionato nella gara di domenica sera contro il Verona. Come di consueto, nella giornata di domani, mister Andrea Pirlo analizzerà la gara davanti ai giornalisti in conferenza stampa. Appuntamento fissato per le ore 14 presso la sala stampa all’interno dell’Allianz Stadium.