TORINO- Archiviato il netto successo ottenuto in campionato sullo Spezia, la Juventus è pronta a rituffarsi in Champions League. I bianconeri dovranno andare a caccia dei tre punti in casa degli ungheresi del Ferencvaros, dopo il successo sulla Dinamo Kiev e il brutto ko casalingo con il Barcellona. Mister Pirlo, come di consueto, analizzerà il match alla vigilia della partita in conferenza stampa, prevista per domani alle ore 18.30.