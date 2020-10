TORINO- Dopo il successo sulla Samp e il pareggio di Roma, la Juventus è ora attesa dal big match con il Napoli, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Come comunicato dal club bianconero, nella giornata di domani il tecnico Andrea Pirlo, come di consueto alla vigilia di una partita, analizzerà la sfida in conferenza stampa. Appuntamento alle ore 14 nella sala conferenze dell’Allianz Stadium.