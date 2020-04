Pirlo: “Andare alla Juve la giusta decisione, Allegri un gran lavoratore. Futuro? Come allenatore mi piacerebbe…”

TORINO- Nella diretta Instagram con la pagina “Il Nuovo Calcio”, Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche del suo passato alla Juve: “Andare a Torino è stata la giusta scelta. Ho arricchito la mia bacheca con altri trofei, arrivando vicino ad una nuova Champions. Conte e Allegri mi hanno insegnato molto. Max dall’esterno sembra soltanto uno che gestisce le situazioni, ma in realtà è un grande lavoratore. Futuro? Dopo una lezione di Conte ho pensato di intraprendere la carriera di allenatore. Da lì è scattata la scintilla per farmi proseguire su questa strada. Mi ispiro a Guardiola, poi mi piace molto anche Klopp e seguo da vicino De Zerbi. Ci sono tanti tecnici bravi in giro, ma ognuno deve poi trovare una propria identità. Orientativamente credo sarei più adatto ad allenare una prima squadra che una delle giovanili. Credo che iniziare con i giovani non farebbe per me, ho bisogno di avere un obiettivo ben preciso: vincere”.

