Pioli: “Donnarumma cresce continuamente. Futuro? Non mi preoccupa”

TORINO- Alla vigilia del match con la Roma, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti affrontati il rinnovo di Donnarumma, obiettivo della Juventus: “Qui ho trovato un ragazzo di grande rispetto e sensibilità, che sta crescendo continuamente in tutto quello che fa. Non sono preoccupato per il futuro, perché fin quando vedo giocatori così attenti e positivi sono tranquillo e so che la società sta lavorando in una determinata direzione”.