TORINO – Più uomo spogliatoio che protagonista in campo, Carlo Pinsoglio avrà sicuramente avuto il suo ruolo nel consolare una Juve strapazzata dal Barcellona. Il terzo portiere non ha voluto far mancare il suo sostegno nemmeno sui social. “Non è il risultato che volevamo,ma ora bisogna rimboccarsi le maniche e preparare la prossima partita” – questo il messaggio lasciato ai compagni su Instagram.