Petrachi: “Vogliamo tenere i big come Zaniolo e Pellegrini. Paratici? Non lo sento da gennaio…”

TORINO- Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il ds della Roma Petrachi ha parlato della situazione di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, entrambi nel mirino della Juve: “Pellegrini ha una clausola rescissoria, ma è molto legato al club. Se decide di non lasciarlo non lo forzeremo. Ha visto quanto è seria la società e crede nel progetto, non credo che ci lascerà. Zaniolo? Rappresenta il giocatore che emoziona i tifosi e faremo di tutto per trattenerlo. La nostra volontà è quella di non cedere i big. Paratici? Non lo sento da gennaio. Non abbiamo parlato di Mandragora o Rugani. Sono voci infondate, non entreranno nel nostro progetto tecnico”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<