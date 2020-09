TORINO- Con l’obiettivo di una promozione in Serie A da centrare a fine stagione, il Pescara è pronto a piazzare un doppio colpo. Come riportato dal quotidiano Il Centro, infatti, il club abruzzese è vicino a mettere sotto contratto Salvatore Bocchetti e Leandro Fernandes. Il primo arriverà in prestito dal Verona, mentre il centrocampista olandese dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo dalla Juventus.