Perin: “Ho un contratto con la Juve, a fine stagione…”

TORINO – La Juventus ha rimandato le decisioni di carattere definitivo sul futuro di Mattia Perin cedendolo in prestito al Genoa. Interrogato sulla questione da Il Secolo XIX, il portiere ha risposto: “Ho un contratto con la Juve: a fine stagione ci incontreremo con loro e col mio agente Lucci e vedremo quale può essere la soluzione migliore per tutti. Però da quando lavoro su me stesso ho un dogma: mi concentro sul presente, solo così si può dare il meglio e migliorare la nostra vita. E il presente è il Genoa. Al futuro ci penso, ma con distacco”.