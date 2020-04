Perin: “Dopo 9 mesi di stop dovevo dare delle risposte a me stesso”

TORINO- Durante la scorsa finestra invernale, Mattia Perin ha fatto ritorno al Genoa visto il poco spazio che avrebbe trovato alla Juventus. Ai microfoni di Sportmediaset, l’ex portiere bianconero ha così spiegato la sua scelta di far ritorno in rossoblù: “Dovevo dare delle risposte a me stesso dopo essere stato fermo per 9 mesi. Ora sto continuando ad allenarmi anche in casa, sfruttando la rampa del garage per i miei scatti. Nazionale? Mancini mi conosce bene e sa cosa posso dare. Se deciderà di chiamarmi sarò sempre a disposizione”.

